Groen-voorzitters roepen Nicole de Moor in open brief op tot actie: “Opvangcrisis heeft kookpunt bereikt”

De Moor legde vanmorgen nog maar pas de eed af bij de koning, maar de covoorzitters van Groen laten er geen gras over groeien. Naji en Vaneeckhout verwijzen in een open brief aan het adres van de staatssecretaris naar een onderzoek van de UGent, waaruit blijkt dat een vierde van alle asielzoekers in België ooit al het slachtoffer was van verkrachting. Dat gebeurde ook soms tijdens hun verblijf in ons land. Volgens de Groen-voorzitters komt dat omdat veel asielzoekers in openlucht moeten overnachten omdat er onvoldoende opvangplaatsen zijn.