Groen-voorzitter Vaneeckhout: “Middelen voor Defensie moeten in breder budgettair kader besproken worden”

Laat ons alle uitdagingen in de samenleving in een breder budgettair kader op tafel leggen en afwegen wat het meest fundamenteel is. Dat heeft kersvers Groen-covoorzitter Jeremie Vaneeckhout verklaard in ‘De Zevende Dag’. Aanleiding is de discussie binnen de Vivaldi-regering over het opkrikken van de middelen voor Defensie tot 2 procent van het bbp.

Ons land engageerde zich er jaren geleden al toe om samen met de andere NAVO-lidstaten het Defensiebudget op te krikken tot 2 procent van het bbp. Maar sindsdien bleef ons land aan de staart van het peloton bengelen. De regering-De Croo besliste al de investeringen op te trekken en mikt op 1,54 procent in 2030.

“Discussie niet verengen”

Premier Alexander De Croo wil binnen twee weken op de NAVO-top in Madrid kunnen aankondigen dat ons land effectief naar die 2 procent gaat in 2035. Maar de groenen stappen niet zomaar mee in dat verhaal. Er is al een forse verhoging geweest - een half procent extra zou neerkomen op 2,8 miljard euro per jaar - en er zijn nog andere uitdagingen die op ons liggen te wachten, redeneren ze.

De nieuwe Groen-voorzitters Nadia Naji en Jeremie Vaneeckhout zitten op dezelfde lijn, al lijken ze de deur niet helemaal te sluiten. “Ik begrijp de logica, maar we moeten ook rekening houden met het Akkoord van Parijs en internationale klimaatengagementen. We mogen de discussie niet verengen tot enkel de internationale verdragen rond Defensie”, zei Vaneeckhout. Hij pleit om ervoor te praten in een breder budgettair kader over alle uitdagingen waar de samenleving voor staat en af te wegen wat dan het meest fundamenteel is.

Kerncentrales

Normaal gezien zouden alle zeven kerncentrales in 2025 de deuren sluiten, maar de oorlog in Oekraïne zorgde ervoor dat de groenen mee akkoord gingen om de twee jongste centrales tien jaar langer te laten draaien. Intussen weerklinken al pleidooien om die termijn wat te verlengen, maar daar zitten de groene covoorzitters niet op te wachten.

“We hebben in maart een akkoord gesloten dat heel duidelijk was”, aldus Vaneeckhout. “Laat ons eerst en vooral alles doen om dat uit te voeren en het niet meteen na twee maanden weer in vraag stellen (...) Wij gaan loyaal zijn over dat akkoord en rekenen erop dat onze bondgenoten hetzelfde doen.”