Groen-voorzitter Jeremie Vaneeckhout scherp voor energiereus Engie: “Het kan niet dat afvalfactuur naar belastingbetaler zou gaan”

“De man werkt, de vrouw blijft thuis”: Brusselse minister oogst kritiek met uitspraken over tewerkstel­ling

Brussels minister van Werk Bernard Clerfayt (DéFI) krijgt vrijdag kritiek van coalitiepartners PS en Ecolo over de slechte tewerkstellingscijfers van vrouwen. “Vele vrouwen zitten in een Mediterraans model, of het nu om Italianen, Marokkanen of Turken van afkomst gaat. Het is een familiemodel waar mijnheer werkt en mevrouw thuis blijft om voor de kinderen te zorgen”, verklaarde hij op ‘LN24'. “Een feit aanklagen is niet hetzelfde als stigmatiseren”, reageert Clerfayt, die vindt dat hij zich niet moet verontschuldigen. Hij zegt vastberaden te zijn om te werken aan de emancipatie van iedereen en aan de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van vrouwen in het Brussels Gewest.