Groen-voorzitter Almaci vraagt Vlaamse regering "eindelijk eens moedige klimaatkeuzes te maken"

Zoals elk jaar zetten de groenen het nieuwe politieke jaar in met een bijeenkomst van partijleden en sympathisanten. Dit jaar wegens corona niet op één locatie, maar verspreid over tal van activiteiten in Vlaanderen en Brussel. Voorzitter Almaci hield haar politieke speech in het Antwerpse Park Spoor Noord.



Ze ging er uitgebreid in op de klimaatcrisis. Die is hier, "sneller en ernstiger dan verwacht", verwees Almaci naar de watersnood van juli en het internationaal klimaatrapport van het IPCC. "De tijd van palaveren is voorbij. (...) Het goede nieuws is dat de oplossingen voor handen liggen, het is alleen een kwestie van politieke wil", maakt Almaci zich sterk.