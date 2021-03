Groen verwijt regering "slecht bestuur" bij voordracht omstreden bestuurder VAF die gaypride “echt vies” vindt

Elbers werd voorgedragen door het Vlaams Belang. Het is de eerste keer dat de extreemrechtse partij iemand afvaardigt naar het VAF. Volgens Groen botst de kandidatuur met de code Goed Bestuur voor Cultuur. "Door mensen zoals Elbers te laten zetelen in de raad van bestuur van het Vlaams Audiovisueel Fonds geeft de Vlaamse regering homofobie er een vaste plek", stelt de oppositiepartij.

"Mensen die homofobie verheerlijken en versterken, blokkeren die diversiteit in ons cultuurlandschap. In een week waarin iedereen homohaat en homofobie sterk veroordeelt, is dit echt onaanvaardbaar", zo reageren Groen-Parlementsleden Lotte Stoops en Elisabeth Meuleman. "Over haat valt niet te onderhandelen.

Denkbeelden zoals racisme, transfobie of homohaat structureel inbedden in onze cultuurhuizen is ronduit schokkend. We begrijpen dan ook niet dat de Vlaamse Regering hier blind voor is."