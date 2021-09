Groen trekt aan alarmbel over "crisis in de kinderopvang"

Het huishouden anno 2020: “Huisman zijn? Ik had het zwaar onderschat”

21 oktober Vrouwen werken meer dan ooit. Terwijl twintig jaar geleden 50 procent van de vrouwen aan de slag was, is dat nu 61 procent volgens cijfers van Statbel. Ter vergelijking: bij de mannen ligt dat percentage al een hele tijd op 68. En toch draaien nog altijd vooral vrouwen op voor de was, de plas en de zorg voor de kinderen, blijkt uit een onderzoek van De Morgen naar de rolverdeling in het huishouden. Met een onmogelijke spreidstand tot gevolg. “We willen aan beide verwachtingspatronen voldoen, en daarom doen we alles.” Hoe komt dat toch, hoe staan we er anno 2020 voor en is er eindelijk – mede dankzij corona – beterschap in zicht? “Ik heb mijn vriend moeten leren hoe je een toiletborstel gebruikt.”