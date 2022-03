Groen stelt autoloze zondagen voor om olieconsumptie te verminderen

Wat op de regeringstafel ligt, is momenteel niet genoeg voor de Vlaamse groenen. “’Als we nu enkel de taksen op brandstof verlagen, maar verder niets structureels of fundamenteels doen, dan zitten we elke twee jaar in dezelfde crisis, en worden we als samenleving nooit onafhankelijker van onze fossiele brandstoffenverslaving”, vindt Almaci. “Daarom is er nood aan een aanbod aan alternatieven voor de auto. Alleen zo maken we van deze crisis ook een kans waarbij we onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen op een sociale en duurzame manier verminderen.”