Groen: “Sigmaplan dat Vlaanderen tegen overstromingen moet beschermen gebaseerd op achterhaalde data"

Elversele Kritiek op polderbe­las­ting: “Polders worden kleiner maar belasting blijft dezelfde”

13 november Franky Van Cauwenberghe, inwoner van Elversele, heeft kritiek op de polderbelasting die hij opnieuw in de brievenbus vond. De man wijst erop dat een flink deel intussen is ontpolderd in het kader van de Sigmawerken. “Dus waarom moeten we dan nog belastingen betalen?” vraagt hij zich luidop af. Volgens de poldergriffier is het werkingsgebied groter dan enkel de laaggelegen rivierpolders en moeten er nog altijd heel wat waterlopen onderhouden worden.