Groen richt zijn pijlen op de grote vervuilers: “Het moet gedaan zijn”

Groen wil dat grote vervuilers veel meer voor hun verantwoordelijkheid worden geplaatst voor de milieu- en gezondheidsschade die ze aanrichten. Heel veel mensen zijn bereid hun steentje bij te dragen, maar als we de klimaat- en milieucrisis echt willen aanpakken, dan moeten we achter de grote vervuilers aan. Dat verklaarden covoorzitters Nadia Naji en Jeremie Vaneeckhout zaterdag aan het slot van het Groen-congres in Leuven.

De groene troepen bliezen vrijdag en zaterdag verzamelen voor Code Groen, het congres waarmee de partij de lijnen voor de komende jaren wil uitzetten. De groenen maken een moeilijke periode door. De peilingen zitten niet lekker en vicepremier Petra De Sutter lag onder vuur vanwege van de bpost-saga en de twee gedetacheerde experten op haar kabinet.

De enkele honderden leden op het congres staan duidelijk achter haar, getuige de staande ovatie die ze kreeg. “Het was een hele zware week”, gaf De Sutter toe in een gesprek voor de slotspeech. “Voor mij, voor mijn kabinet, maar vooral voor de twee mensen die vertrokken zijn. Dat heeft me het meest geraakt.”

Richting de verkiezingen van 2024 is het voor haar vooral zaak dat Groen zich niet uit het lood laat slaan en authentiek moet blijven. “Wij zijn het origineel. Dat moeten we naar de mensen duidelijk maken”, luidde het.

Sinds de verkiezing van het voorzittersduo een jaar geleden, wil Groen zich meer richten op andere thema’s buiten de klassieke ecologische dada’s. De bijeenkomst dit weekend moet die lijnen ook in concrete actiepunten vertalen. Uit meer dan 300 amendementen werd een dikke vijftig punten gedistilleerd.

“Er moet klimaatlef komen”

Niettemin was het een ‘typisch’ groene uithaal naar de “grote vervuilers” die opviel tijdens de speech van de voorzitters. Naji en Vaneeckhout nemen het niet dat die grote bedrijven de gewone burger een schuldgevoel aanpraten, om de aandacht van hun eigen rol af te leiden. Indien we de klimaat- en milieucrisis echt willen aanpakken, dan moeten we volgens hen achter de grote vervuilers aan.

“Evonik, TotalEnergies, 3M en de luchthaven van Deurne. Wat hebben ze allemaal gemeen, behalve dat ze in Antwerpen liggen? Zij willen dat hun milieuvergunning eeuwig geldig blijft, zodat zij eeuwig kunnen blijven uitstoten”, luidde het. “Maar voor eeuwig, dat bestaat niet (...) We schaffen die eeuwige vergunning dus af en verplichten bedrijven zich te verzekeren tegen milieu- en gezondheidsschade. Grote vervuilers mogen niet meer wegkomen met milieu- en gezondheidsschade. Dat moet gedaan zijn.”

Ze maakten daarbij de sprong naar de facturen van de mensen. De gevolgen van de klimaatcrisis leiden immers hoog tot hogere prijzen in de supermarkt. “Dan wordt de ecologische crisis een economische crisis. Dan is de klimaatcrisis een koopkrachtcrisis. En daarom moet er écht klimaatbeleid komen. Moet er klimaatlef komen.”

“Wereldkampioen in wachten”

De thema’s waar Groen zich verder op wil profileren, zijn welzijn, gezondheid en ongelijkheid, die dus ook uitgebreid aan bod kwamen tijdens de debatten. “Twintig jaar zonder ons, en intussen leerde de Vlaming één zaak: wachten. We zijn stilaan wereldkampioen in wachten. Wachten op een zorgbudget, wachten op psychologische hulp, wachten op een plekje in de kinderopvang, wachten op een leerkracht”, luidde het.

Groen schuift zichzelf daarbij naar voren als de partij van vertrouwen, solidariteit en emancipatie. “Dat zijn de groene waarden, dat zijn progressieve waarden”, aldus Naji. Ze zette zich daarmee af tegen linkse en rechtse partijen die hun pijlen richten op mensen die het moeilijk hebben. “Straffen, afpakken en verplichten. Dat lijkt het mantra wel te worden”, luidde het, met een duidelijke vingerwijzing naar Vooruit. “Zij die het moeilijk hebben doen nooit hun best, worden opgejaagd en bedreigd om hun sociale ondersteuning af te pakken. Wat een paternalistisch mensbeeld”, laakte ze.

Verdubbeling sociaal huuraanbod

Voor de aanpak van de klimaatcrisis kijkt Groen niet alleen naar de grote vervuilers, maar ook richting de overheid. Zo pleit de partij voor een “renovatiebooster” zodat iedereen tegen 2050 in een energiezuinige woning kan wonen. Concreet pleit Groen voor een renovatievoorschot, dat afhankelijk is van je inkomen, en dat je pas moet terugbetalen wanneer de woning verkocht wordt.

Daarnaast pleit de partij voor meer geld, meer ondersteuning en meer personeel voor de zorgsector. In het onderwijs wil ze een garantie op schoolmateriaal. Dat betekent dat een onbetaalde factuur nooit mag betekenen dat een leerling geen schoolboeken heeft.

De groenen gaan voorts voor een verdubbeling van het sociaal huuraanbod. Er moet ook een eerlijke bijdrage komen van de extreem rijke mensen. En een ‘War on Fraud” kan volgens Groen liefst 12 miljard euro in het laatje brengen.