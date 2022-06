Groen: “Regering-Jambon laat mensen met handicap concurreren om hulp”

Door vooral te focussen op de personen met een handicap in prioriteitengroep 1, de groep met de meest acute noden, dreigen de mensen in de prioriteitengroepen 2 en 3 langer op hulp te moeten wachten. Dat zegt oppositiepartij Groen.

“De regering-Jambon klopt zichzelf op de borst omdat ze de wachtlijst voor groep 1 terugdringt, maar negeert daarbij dat ze groep 2 en 3 benadeelt: deze mensen zien hun wachttijd met een jaar toenemen, wat hen wanhopig maakt. Dat is geen goed bestuur, dat is een goedkope goednieuwsshow”, zegt Groen-parlementslid Ann De Martelaer.

Keerzijde van de medaille

De wachtlijst voor personen met een handicap is in 2021 gedaald, zo bleek onlangs uit het jaarverslag van het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap (VAPH). Door het Zorginvesteringsplan is de regering er ook in geslaagd om de wachtlijst in prioriteitengroep 1, de groep met de dringendste noden, weg te werken.

Maar die medaille heeft ook een keerzijde, met name voor de mensen in prioriteitengroepen 2 en 3, meent oppositiepartij Groen. Zo brengt de krant ‘De Standaard’ dit weekend getuigenissen over mensen met autisme die wachten op een ondersteuningsbudget.

Hun situatie is vaak schrijnend en uitzichtloos, wat terug te zien is in de aanvragen voor euthanasie. Zo blijkt uit het jaarverslag van 2021 van Vonkel, Centrum LevensEindeVragen Gent, dat 41 procent van de mensen met een euthanasievraag autisme of een vermoeden van autisme heeft. Ook bij de vragen die uiteindelijk leiden naar een daadwerkelijke levensbeëindiging is te zien dat er bij ongeveer een vierde van de mensen autisme in het spel is.

“Deze mensen zitten vaak in prioriteitengroep 2 of 3 en hebben nood aan hulp van de overheid. Hulp die er niet komt en die nu nog langer op zich laat wachten door de keuze van de regering-Jambon om te schuiven met middelen en te focussen op prioriteitengroep 1 in plaats van hulp te voorzien voor iedereen”, hekelt Vlaams parlementslid De Martelaer.

“Schijnbeleid”

Volgens het Groen-parlementslid laat de Vlaamse regering op die manier mensen met een handicap “in concurrentie gaan”. Dat kan voor De Martelaer niet door de beugel. “Het is de verantwoordelijkheid van de Vlaamse regering om de nodige hulp te voorzien voor álle mensen die daar recht op hebben. De regering schiet daar vandaag te kort”, klinkt het.

De Vlaamse regering wil nu experimenteren door mensen met een handicap de helft van het hun beloofde budget te geven. Een vorm van “schijnbeleid”, meent De Martelaer. “Het is een aanfluiting dat de Vlaamse regering zo mensen probeert te sussen. Bovendien is het geen structurele oplossing voor de wachtlijsten”. De Groen-politica pleit zelf voor een “open enveloppe financiering waarbij men genoeg middelen voorziet voor álle mensen die op de wachtlijst staan”.

Lees ook: