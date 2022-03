Groen pleit voor halvering ticketprijzen De Lijn

Vier Vlamingen over hoe zij de hoge prijzen aan de pomp al voelen: “Gaat het zo verder, kan ik binnenkort niet meer naar mijn werk”

Het mogen dan maar cijfertjes aan de pomp zijn, elke sprong van de diesel- of benzineprijs komt aan bij de gewone man in de straat. Hoe groot de impact echt is en hoe ze nog energie tanken in sombere tijden, vertellen vier Vlaamse burgers en ondernemers. “Zodra ik voor een korte verplaatsing nog maar overweeg de auto te nemen, roep ik mezelf meteen tot de orde.”

11 maart