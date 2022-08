Groen over Overlegcomité Energie: "Moeten tot op limiet kijken wat mogelijk is”

Vandaag is er een Overlegcomité over de energiecrisis. Covoorzitter van Groen Jeremie Vaneeckhout zegt aan Freek Braeckman in ‘HLN Live’ dat er gekeken moet worden naar nieuwe maatregelen. Groen is voorstander van een overwinstbelasting. “Het valt moeilijk uit te leggen dat bedrijven gigantische winsten maken, maar de facturen onbetaalbaar zijn”, klinkt het.

Volgens Vaneeckhout moet er vandaag tijdens het Overlegcomité “tot op de limiet” gekeken worden wat er mogelijk is om de energiecrisis aan te pakken. “We kunnen nog een aantal dingen doen, maar we kunnen niet alles oplossen”, vertelt hij in ‘HLN Live’. “Politici zijn geen tovenaars.”

Groen pleit voor een overwinstbelasting. “Eerst kwam de reactie van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) dat het juridisch onhaalbaar zou zijn, maar op dit moment zien we dat de signalen veranderen. Er liggen opties op tafel zoals het heffen van een bijdrage op de bedrijven die nucleaire en andere overwinsten maken. Enerzijds maken bedrijven gigantische winsten en anderzijds zijn de facturen onbetaalbaar. Dat is moeilijk uit te leggen.”

Volgens Petra De Sutter (Groen) zou die bijdrage 1 tot 1,5 miljard euro moeten kunnen opleveren. Dat geld moet terugvloeien naar de eindgebruiker, benadrukt de vicepremier. Er wordt daarnaast ook gekeken naar de banken, bijvoorbeeld rond het isoleren en renoveren van woningen of om mensen te helpen die het moeilijk hebben hun hypothecaire lening af te betalen. Steun aan bedrijven ligt ook op tafel.

Andere ingrepen

“Er is een groep die net niet in aanmerking komt voor het sociaal tarief”, gaat Vaneeckhout verder. “We zijn vragende partij om het tarief uit te breiden naar de groep die nu net uit de boot valt. Dat moet mede gefinancierd worden met de belasting op overwinsten.”

Bovendien zou er ook een plafond moeten komen op Europees niveau. “De waanzinnige omslag van gasprijzen moet gelimiteerd worden. Door een gasprijs vast te leggen, kun je maken dat de elektriciteitsproductie goedkoper wordt. Dat zal zich onrechtstreeks vertalen in de energiefactuur.”

Volgens Vaneeckhout is het nucleaire verhaal geen wonderoplossing voor de energiecrisis. “We moeten mensen niet wijsmaken dat het nucleaire verhaal een antwoord is op de komende winters en de prijzen. In Frankrijk zijn er 51 reactoren, de helft ervan draait niet. Als we de kernreactoren willen openhouden, dan is het niet voor komende winter. Die procedures zijn internationaal vastgelegd en duren twee jaar.”

Misnoegd over reactie Demir

Vaneeckhout irriteert zich aan de attitude van de Vlaamse minister van Energie Zuhal Demir (N-VA). Zij staat niet te springen voor bijkomende maatregelen. “Iedereen moet beseffen dat we in een complex land leven met veel bevoegdheden. Zeker in een crisisperiode blijkt dat het geval te zijn. We hebben geen boodschap aan mensen die zeggen dat ze niet aan tafel willen zitten. Als je met die attitude in de crisis staat, dan besef je niet dat er duizenden gezinnen zijn met onbetaalbare energiefacturen.”

“In de komende weken en maanden zullen we bepalen wat er staat te gebeuren in de komende winters. We moeten geen dingen doen waarvan we binnen tien jaar spijt hebben of die onbetaalbaar zijn. We moeten op alle niveaus kijken hoe we sneller kunnen overschakelen naar hernieuwbare energie”, besluit Vaneeckhout.

Herbekijk ook. Wat mogen we verwachten van het Overlegcomité?

Volledig scherm Illustratiebeeld. © Getty Images