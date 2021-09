Groen na uitspraak ex-energieminister Marghem (MR) over nood aan openhouden kerncentrales: “Franstalige liberalen zaaien weer onrust”

De volledige kernuitstap is bij wet voorzien in 2025. Om in voldoende alternatieve productie te voorzien, is een capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM) uitgedokterd, dat onder meer steun moet bieden bij de bouw van nieuwe gascentrales. In november wacht de regering-De Croo een belangrijke afspraak. Dan moet blijken of de bevoorrading van ons land gegarandeerd is. Bij onverwachte problemen kan de regering alsnog beslissen om de twee jongste centrales, Doel 4 en Tihange 3, open te houden.

“We hadden onmiddellijk van start moeten gaan”, aldus voormalig energieminister Marghem. “Door te laat te starten, hebben we die ordentelijke uitstap gebruskeerd. We zullen verplicht zijn om bepaalde reactoren open te houden, omwille van de bevoorradingszekerheid, maar ook omdat het belangrijk is om over een energiemix te beschikken die steeds meer gedecarboniseerd is, en kernenergie is dan een oplossing.”

Bij coalitiepartner Groen zijn ze niet gelukkig met de uitspraken van Marghem. Volgens Groen-parlementslid Kim Buyst heeft de MR de voorbije 20 jaar “ruimte genoeg gehad om kerncentrales uit te breiden, indien ze dit wensten”. “Na 20 jaar onduidelijkheid is minister van Energie Tinne Van der Straeten er op 9 maanden in geslaagd waar Marghem na 6 jaar niet in slaagde: het investeringsmechanisme uitwerken én laten goedkeuren zodat we in het najaar eindelijk aan de slag kunnen met de nodige energietransitie”, aldus Buyst.

“Eindelijk komt er een einde aan het stop-and-go-beleid en brengen we zekerheid voor onze Belgische bedrijven op de energiemarkt. Het verbaast ons dat net de Franstalige liberalen daar weer onrust willen zaaien”, besluit de Groen-politica.

