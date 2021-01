Groen licht voor Modernavaccin: “Middel werkt waarschijnlijk ook tegen Britse coronavariant”

HET DEBAT. Is de vaccinatie­stra­te­gie in ons land de juiste? Dit is jullie mening

5 januari In ons land hebben 700 mensen een vaccin tegen het coronavirus gekregen. In Vlaanderen moeten tegen 10 januari 6.610 bewoners en personeelsleden van 42 woonzorgcentra hun eerste dosis ontvangen. Intussen wordt het lijstje van landen die een pak sneller vaccineren steeds groter. Is onze eerder trage aanpak aanvaardbaar en hanteren we wel de juiste strategie? Eerder lieten we de experts aan het woord, nu is het jullie beurt.