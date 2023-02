Groen licht voor Europees in- en uitreissysteem voor migranten: “Nog beter controleren wie binnenkomt en wie effectief terug vertrekt”

EU: “Geen geld voor hekken aan de buitengren­zen”

Er is geen geld in de Europese begroting om de aanleg van hekken of muren te financieren. Dat heeft eurocommissaris voor Binnenlandse Zaken Ylva Johansson onderstreept op een informele Europese ministerraad in Zweden over de aanpak van de migratiestromen.

26 januari