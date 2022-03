Groen licht voor boosterdosis coronavaccin bij alle 12- tot 17-jarigen

Covid Safe Ticket (CST) en Passenger Locator Form (PLF) vanaf maandag afgeschaft, mondmas­kers mogen zo goed als overal af

Om 16.00 uur houdt het Overlegcomité een persconferentie over de beslissingen rond de coronamaatregelen in ons land. Wat al vast staat, is dat we vanaf maandag overgaan van code oranje naar code geel op de coronabarometer. Ook de coronapas is vanaf dan niet meer verplicht. Volg de persconferentie hier live vanaf 16:00 uur.

16:31