Groen legt stemrecht vanaf 16 jaar bij lokale verkiezingen (opnieuw) op tafel

Minister Verlinden ontkracht ‘license to kill’ voor Jürgen Conings: “Dat is iets uit de films”

23 mei Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) ontkracht bij VTM Nieuws dat er sprake is van een ‘license to kill’ voor de gezochte militair Jürgen Conings. “Het is een concept uit de films. Natuurlijk zal de politie gepast optreden en kan er eventueel sprake zijn van zelfverdediging wanneer er een gevaarlijke situatie zou ontstaan, maar het kwalificeren als een ‘license to kill’ is niet juist”, luidt het.