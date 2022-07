Groen komt met aanbevelingen voor kinderopvang: 5 kinderen per begeleider en betere arbeidsvoorwaarden

De onderzoekscommissie kinderopvang in het Vlaams Parlement buigt zich momenteel over haar eindrapport met aanbevelingen. Maar oppositiepartij Groen is het niet eens met de richting van die gesprekken. "Als we de crisis in de kinderopvang willen rechttrekken, dan is er volgens ons veel meer nodig dan wat de meerderheidspartijen nu op tafel leggen", zeggen Groen-parlementslid Celia Groothedde en fractieleider Björn Rzoska. De huidige aanbevelingen bevatten volgens Groen "te weinig ambitie en te weinig urgentie". Volgens Groen willen de meerderheidspartijen vooral inzetten op "straf en controle", terwijl er veel meer aandacht moet gaan naar "de uitbouw van een sterke, kwalitatieve kinderopvang".