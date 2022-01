Groen: "Het is money time" voor de energiefactuur

Krijgen we opnieuw rellen tijdens nieuwe coronabeto­ging? Politie bereidt zich voor

‘Belgium United For Freedom’ organiseert vandaag/zondag een nieuwe coronabetoging in Brussel. De beweging schuift één eis naar voren: de afzetting van de regering. De manifestatie start ‘s middags aan het station Brussel-Noord en eindigt ditmaal aan het Atomium. Krijgen we opnieuw rellen zoals bij de vorige coronabetoging(en) in Brussel? Journalist Ken Van Beversluyt blikte gisterenavond vooruit in VTM NIEUWS.

