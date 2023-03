Groen en N-VA willen extern onderzoek Kamer en Senaat na 'onwettige' pensioenbonussen, PVDA vraagt onderzoekscommissie

UPDATEGroen en N-VA willen de werking van het Federaal Parlement grondig tegen het licht houden naar aanleiding van de ‘onwettige’ pensioenbonussen voor ex-Kamervoorzitters Herman De Croo (Open Vld) en Siegfried Bracke (N-VA). Kamerleden Kristof Calvo (Groen), Peter De Roover (N-VA) én senator Karl Vanlouwe (N-VA) roepen in een brief het Bestuurscomité van Kamer en Senaat op om een onafhankelijk extern onderzoek op te starten. De illegale betalingen krijgen wellicht een strafrechtelijk staartje.

“Onze instelling beleeft een ongeziene crisis. Dat is nefast voor de geloofwaardigheid van de parlementaire democratie, en bijzonder jammer voor de inzet van de medewerkers en de leden”, schrijft Kristof Calvo in een brief die onze redactie kon inkijken. Voor hem zijn de maatregelen die nu genomen worden naar aanleiding van de pensioensextra’s slechts “een eerste stap”. De ondervoorzitter wil dat het Bestuur van de Kamer nu “structurele maatregelen” neemt.

Concreet dringt Calvo erop aan om de hele werking en “bedrijfsvoering” van de Kamer te herbekijken. Vooral de “bijzondere functies” wil hij tegen het licht houden: de zogenaamde Bureauleden, Commissievoorzitters én Ondervoorzitters genieten in de Kamer extra vergoedingen én persoonlijke medewerkers. In de brief herinnert Calvo - die zelf ook ondervoorzitter is - eraan dat de hervorming van het statuut van een politicus een voornemen is dat in het regeerakkoord staat. Daarnaast moeten volgens hem Kamer en Senaat beter samenwerken door “voor de hand liggende besparingen” te realiseren.

KIJK. Kamervoorzitter Tillieux stuit op duizenden euro’s pensioenextra’s voor Herman De Croo en Siegfried Bracke

N-VA fractieleider Peter De Roover treedt Calvo bij, want “de recente gebeurtenissen werpen een zware smet op het blazoen van onze instelling”. “Aangezien het vermoeden groot is dat er ook interne betrokkenheid was”, pleit De Roover “voor een onafhankelijke en externe audit van de gehele instelling”.

Intussen is de discussie ook overgewaaid naar de Senaat. Daar buigt het Beheerscomité zich vandaag ook over de zaak van de pensioenvergoedingen. De stopgezette regeling in de Kamer zou immers gebaseerd zijn op oude mechanismen die ook in de Senaat van toepassing waren. N-VA-senator Karl Vanlouwe vraagt daarom in een brief aan het Bestuurscomité “om klaarheid te scheppen door een onafhankelijke externe audit van de Senaat en zijn Pensioenkas”.

PVDA wil onderzoekscommissie

PVDA wil nog verdergaan en vraagt een onderzoekscommissie. De extreemlinkse oppositiepartij beweert dat er “sterke aanwijzingen” zijn dat de constructie destijds bewust op poten is gezet. “Een onderzoekscommissie is nodig om na te gaan in hoeverre er effectief sprake is van illegale praktijken”, meent voorzitter Raoul Hedebouw. Voor de oprichting van een onderzoekscommissie moet een meerderheid van de parlementsleden het licht op groen zetten. De kans dat PVDA dat voor elkaar krijgt, is zo goed als onbestaande.