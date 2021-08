Groen en N-VA lijnrecht tegenover elkaar: energiedossier garandeert Vlaams én federaal vuurwerk

"Het is niet verenigbaar met de ruimtelijke ordening." Met die redenering trok Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) een dikke streep door een gepland project van zes windmolens, dat 14.500 gezinnen van energie zou voorzien. Ondanks positief advies van de gewestelijke commissie voor omgevingsvergunningen (GOVC), houdt Demir de vergunning ervoor op zak. Haar redenering: de hoofdbestemming van de locatie - een grond in Mol die eigendom is van het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) - is de ontwikkeling van nucleaire activiteiten. Windmolens passen niet in dat plaatje. Absurd, volgens Groen, dat er de zoveelste poging van N-VA in ziet om de energietransitie te bemoeilijken.