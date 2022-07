Groen-covoorzitter Vaneeckhout roept collega’s op om regering te laten werken

“Dit is geen grote hervorming” en “De weg is nog lang”: pensioenak­koord lauw onthaald door voorzit­ters Vlaamse meerder­heids­par­tij­en

Het pensioenakkoord van de federale regering is geen grote hervorming. Dat stelt Conner Rousseau, de voorzitter van Vooruit. "Mijn generatie maakt zich zorgen om hun pensioen later. Om dat veilig te stellen, moeten we echt durven hervormen. Zowel fiscaal als op pensioenen. En dat is niet het geval. Ik ben ontgoocheld." Ook de voorzitters van meerderheidspartijen CD&V, Open Vld en MR reageren lauwtjes op het gemaakte akkoord.

13:16