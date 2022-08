Groen-covoorzitter Vaneeckhout over aanpak droogte en klimaat: “Het is schuldig verzuim van Vlaamse regering”

Voor Jeremie Vaneeckhout, covoorzitter van Groen, vraagt de aanhoudende droogte evenveel urgentie als de energiecrisis. Volgens hem wordt er op dit vlak onvoldoende gedaan door de Vlaamse regering en is er zelfs sprake van schuldig verzuim, zo stelt hij in de studio van VTM NIEUWS.

“Dat is toch wel een frustratie van ons. We zien dat er terecht heel veel aandacht is voor de energiecrisis. Maar enkel als het heel urgent is, is er meer aandacht voor het klimaat en de droogte”, meent Vaneeckhout.

Nochtans heeft de Vlaamse regering in de zomer van 2020 de Blue Deal uitgewerkt, het plan dat de waterschaarste en droogte in Vlaanderen moet aanpakken. “Die Blue Deal is eigenlijk heel vrijblijvend. Daar zijn heel weinig concrete engagementen vanuit de overheid aan verbonden”, vindt de politicus van Groen. “De Vlaamse regering kijkt heel erg naar de mensen die het zelf moeten oplossen, zoals met de installatie van regenwaterputten.”

Volledig scherm Jeremie Vaneeckhout © VTM NIEUWS

Terwijl er hele grote zaken zijn die door de Vlaamse regering zouden moeten aangepakt worden, zo legt Vaneeeckhout uit. “Het gaat dan bijvoorbeeld over de betonstop, iedere dag nemen we nog altijd vijf hectare open ruimte extra in en netto verdwijnen er nog altijd meer bossen dan dat er bijkomen. Dat is echt een dramatische aanpak.”

Blijft de Vlaamse regering dan echt in gebreke? “Dit is eigenlijk schuldig verzuim van de Vlaamse regering als het gaat over de toekomst”, stelt de covoorzitter van Groen. “Als er nu niets wordt gedaan omwille van welke (politieke of financiële) reden dan ook, dan zal de factuur later wegens de droogte alleen maar hoger worden.”

“De klimaatcrisis is vandaag gaande. Binnenkort moeten we misschien de binnenvaart in Vlaanderen stilleggen omdat er een droogtecrisis is, bijvoorbeeld op de Maas. Dit toont aan dat de situatie heel ernstig is. En dat gevoel van urgentie, voelen we niet bij de Vlaamse regering.”

Sproeiverbod

Morgen komt de droogtecommissie bijeen om te kijken of er maatregelen moeten genomen worden om minder water te verbruiken. Het kan dan gaan om een sproeiverbod in onze tuinen of een verbod om onze auto’s te wassen. Zo’n maatregelen zijn er nu nog niet genomen, terwijl het de komende weken alleen maar droger zal worden. Waarom is er dan nog altijd geen verbod om te sproeien met drinkwater? “De droogtecommissie komt morgen samen. Als de experten vinden dat een verbod moet worden ingevoerd, dan vinden wij uiteraard dat dat meteen moet gebeuren. Wij wachten daarvoor het advies van de experten af.”

“Wij dreigen in het najaar een drinkwatertekort te hebben. Dat is niet acuut op dit moment, maar die potentiële dreiging is er wel. Als we dan moeten kiezen tussen een drinkwatertekort op lange termijn of wat bruine plekken in het gazon op korte termijn, dan denk ik dat de keuze snel gemaakt is”, besluit Vaneeckhout.

