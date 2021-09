Groen: “3M kreeg afgelopen jaren ruim vijf miljoen euro Vlaamse subsidies”

“Iedereen in Vlaanderen neemt via voeding te hoge hoeveel­heid PFOS in”

10 september De inname van PFOS op de hotspots, met als belangrijkste die rond de 3M-fabriek in Zwijndrecht, gebeurt voornamelijk via voeding en minder via inademing. Dat zegt Karl Vrancken, de Vlaamse opdrachthouder voor de PFOS-vervuiling, in zijn eerste rapport. Tegelijk zegt hij dat elke Belg in principe te veel PFOS inneemt via zijn voeding.