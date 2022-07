Groeiende extremistische cultuur bij politiekorpsen in heel Europa, waarschuwt onderzoek

In het Verenigd Koninkrijk brachten heel wat agenten hun korpsen in verlegenheid door racistische zaken te delen online. Zo deelden agenten via WhatsApp beelden van twee vermoorde zwarte zussen. Een andere groep agenten bleek grappen te maken over verkrachting, het doden van zwarte kinderen en het slaan van zwarte vrouwen.

Ook in België is dit geen nieuw probleem. In 2018 was er al de zaak omtrent de racistische uitlatingen in Mechelen naar toenmalig hoofdinspecteur Jinnih Beels. In de What’s App groep waren verwijten te lezen als: ‘En waarom zou ik je een hand geven? Jouw kleur staat me niet aan’. In de nasleep van deze zaak kwamen ook veel andere gevallen van racisme binnen Belgische politiekorpsen bovendrijven.