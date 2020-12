Griepvaccin beschikbaar voor iedereen

Welke vaccins zullen we eerst hebben? En hoe gaan we dat organise­ren? De belangrijk­ste vragen over de vaccins beantwoord

2 december Vanaf 5 januari wordt er in ons land gevaccineerd, zegt premier De Croo (Open Vld). In de veronderstelling dat het Europees Geneesmiddelen Agentschap nog deze maand het licht op groen zet voor het Covid-19-vaccin van de combinatie Pfizer/BioNTech. De Britten hebben dat vandaag al gedaan en starten meteen met inenten. “Een historisch moment in de strijd tegen Covid-19”, zo zei Pfizer-topman Albert Bourla vanochtend. Maar waarom duurt het bij ons een maand langer? Welke vaccins zullen we eerst hebben? En hoe gaan we dat dan organiseren? Al jouw vragen hierover beantwoord.