Griepcijfers stabiliseren

Tongeren Had jager B.F. kunnen zien dat hij niet op een haas, maar op een mens schoot? Reconstruc­tie kan het niet helemaal uitsluiten

Waar stond jager B.F. precies toen hij metaaldetectorist Ken Moons in december doodschoot? En stond die laatste zelf rechtop of niet? Daar hopen de speurders een antwoord op te krijgen na een last minute reconstructie, dinsdagavond. Uit de eerste, voorzichtige conclusies blijkt immers dat B.F. in bepaalde scenario’s had kunnen zien dat zijn doelwit geen haas was. Maar ook dat de warmtekijker op zijn wapen een ontzettend slecht idee was.

16:34