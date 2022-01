Griep krijgt voorlopig geen vaste voet aan de grond in ons land (maar dat kan nog veranderen)

Hoewel we in deze periode van het jaar traditioneel een stijging van het aantal griepbesmettingen zien in ons land, blijft een echte opstoot momenteel achterwege. “Hier en daar wordt er wel al een griepvirus geïsoleerd, net als in andere landen trouwens, maar al bij al niet zo veel”, aldus viroloog en griepcommissaris Marc Van Ranst. Hij waarschuwt wel dat dit nog kan veranderen, “afhankelijk van de maatregelen die we aanhouden”.

We komen nu in de favoriete periode voor de griep, volgens Van Ranst. “Het is de periode waarin we in andere jaren - behalve de voorbije twee jaar - een stijging van het aantal gevallen zien. Eind januari, begin februari. Tegen de krokusvakantie is het griepseizoen meestal alweer op zijn retour, om dan volledig te verdwijnen tegen de paasvakantie. Maar op dit moment kunnen we niet van een groot seizoen spreken.”

Dat wil niet zeggen dat de griep niet alsnog kan doorbreken. “Dat hangt er een beetje van af. Als we zoals in Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk alle maatregelen zouden laten varen, creëren we een veel makkelijker klimaat voor het griepvirus. Vorig jaar kregen we een opstoot van het RSV-virus toen de maatregelen afgebouwd werden. Het is niet uitgesloten dat we dit jaar iets soortgelijks meemaken.”

Profiteren

Als virussen kansen krijgen, zullen ze die volgens Van Ranst ook grijpen. “Sommige virussen zoals RSV breken vrij makkelijk door. De maatregelen die we nemen tegen corona, werken eigenlijk beter tegen RSV en griep dan tegen corona zelf. Als je die maatregelen wegneemt, is er een kans dat die virussen daarvan profiteren.”

Geruststellend is wel dat er heel wat griepvaccins gezet zijn, wat de risicogroepen goed zou moeten beschermen. “Over de hele planeet zijn er trouwens heel wat minder griepvirussen dit jaar. Dan verwacht je dat de circulatie veel lager is dan in een gewoon griepseizoen. We kunnen dit dus nog geen gewoon griepseizoen noemen, verre van zelfs, maar we moeten zien hoe het evolueert met het loslaten van de maatregelen.”

