Griekse reddingswerkers blijven zoeken naar vermiste personen op brandende ferry

Brand op ferryboot met 288 opvarenden voor kust van Corfu, zeker twee mensen zouden vast zitten

Voor de kust van het Griekse eiland Corfu is brand uitgebroken op een ferryboot met 237 passagiers en 51 bemanningsleden aan boord. Het schip, de Euroferry Olympia, was op weg van het Griekse Igoemenitsa naar het Italiaanse Brindisi. Zeker twee personen zitten nog vast in de garage van de ferryboot. Dat meldt ERT, de Griekse publieke omroep, vrijdag op gezag van de havenpolitie. Tien anderen van de 290 opvarenden zijn nog altijd vermist.

18 februari