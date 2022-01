Greta Thunberg hekelt spookvluchten Brussels Airlines in tweet

De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg (19) heeft in een tweet uitgehaald naar Brussels Airlines omdat de vliegtuigmaatschappij 3.000 bijna lege vluchten uitvoerde. “De EU is zeker en vast in een klimaatnoodtoestandmodus", merkt ze sarcastisch op.