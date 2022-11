Grensoverschrijdend gedrag bij het leger: 2 op 3 vrouwelijke militairen wordt slachtoffer van seksueel geweld, opmerkingen en voyeurisme

COLUMN. Goedele Liekens over onze seksuele ideeën die gevaarlijk zijn. “Een man is géén testoster­on­bom”

Onze ideeën over seks zijn niet altijd even gezond, vindt seksuologe Goedele Liekens. Een ‘echte man’ is een testosteronbom, en ook over verleidelijke vrouwen koesteren we allerlei stereotypes. Gevaarlijk, vindt Liekens. “Voor je het weet worden er grenzen overschreden. En vaak níét door een vreemde.” Voor veiligere en fijnere seks lijst ze de ideeën op die je jezelf én je zoon en/of dochter maar beter afleert.

