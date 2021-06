Grégory (26) drinkt twee flessen vodka en overlijdt: zes afgestudeerde studenten ontsnappen aan proces

HENEGOUWENZes jongeren zijn niet doorverwezen naar de strafrechter voor het aanzetten tot dronkenschap waarbij een 26-jarige het leven liet. Dat heeft de raadkamer in het Henegouwse Bergen (Mons) vrijdag bepaald, zo meldt RTL TVI. Grégory Popov (26) dronk op een studentenkot twee flessen vodka leeg en werd uren later dood aangetroffen.

De feiten gebeurden op 1 december 2016, vier en een half jaar geleden. Gregory Popov, assistent op de faculteit ingenieurswetenschappen van de universiteit van Bergen, gaat met leden van een universitair basketbalteam uiteten, belandt daarna op café en eindigt op een studentenkot waar zes vrienden aanwezig zijn. Hij is al flink aangeschoten als hij rond 2 uur ‘s nachts op het kot toekomt.

De twintiger met Russische roots ziet flessen vodka liggen en verklaart dat de sterke drank hem niet afschrikt. Temidden van het eveneens dronken gezelschap begint Popov het ene glas vodka na het andere naar binnen te zwelgen.

In een teug

De aanwezigen moedigen hem aan en maken filmpjes. Ze nemen een basketbaltrofee en gieten die vol met vodka. Popov drinkt de beker in een teug leeg. De vrienden blijven toeroepen om nog meer te drinken. Ze geven dit achteraf ook toe, om hier meteen aan toe te voegen dat niemand hem dwong.

Popov is stomdronken, probeert recht te staan en valt. Enkele aanwezigen begeleiden hem naar een kot en leggen hem op zijn zij te rusten en gaan verder feesten. Om 05.00 uur is de student die Popov te slapen heeft gelegd naar zijn kot teruggekeerd. Hij hoort Popov snurken. Uren later, om 10.50 uur merkt de student dat de assistent dood is.

Het parket startte een onderzoek en wil de zes aanwezigen op het kot voor de correctionele rechtbank brengen wegens het aanzetten tot dronkenschap. Het gaat volgens advocaat Frank Discepoli die twee van de afgestudeerde studenten bijstaat en RTL Info te woord stond “om een zeer oude strafbepaling die dateert van het begin van de Tweede Wereldoorlog. Een persoon dronken voeren met het gevolg dat deze komt te overlijden, kan leiden tot een celstraf van vijf tot tien jaar. Iemand aanzetten tot dronkenschap - zonder fatale afloop - is volgens het Strafwetboek strafbaar. Deze bepaling wordt nooit toegepast, anders moesten de meeste café-eigenaars zich serieus zorgen moeten maken.”

3,8 promille

De autopsie bracht aan het licht dat Popov 3,8 promille alcohol in het bloed had. Ter vergelijking: 3,4 promille alcohol staat gelijk met twintig pinten. De wetsdokter is van mening dat het overlijden mogelijk te wijten is aan het hoge alcoholgehalte in het bloed.

RTL Info publiceerde de inhoud van enkele sms’jes die de betrokkenen in de directe nasleep van het overlijden naar elkaar stuurden. “Verwijder de Snap (post op Snapchat, red.) onmiddellijk”, luidde het onder meer.

De raadkamer heeft vrijdag bepaald om de zes niet naar de strafrechter te sturen. Reden hiervoor is de vaststelling dat Popov al dronken was toen hij bij het kot aankwam. Ook is de raadkamer van mening dat de jongeren zich over het slachtoffer hebben ontfermd door hem op zijn zij te leggen.

“Mijn cliënt kreeg de beschuldiging dat hij de assistent dronken gevoerd zou hebben”, zei Discepoli. “Er was echter vastgesteld dat hij al zwaar had gedronken voordat hij met de studenten in contact kwam. Ze hebben daarna samen verder gedronken. Mochten de zes zijn doorverwezen, zou dit een ramp voor mijn cliënten zijn geest. Ze hebben allen een stabiele beroepssituatie.”

Het parket heeft vijftien dagen de tijd om in beroep te gaan tegen de seponering.