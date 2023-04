Greenwashing in de supermarkt: deze 14 merken doen zich volgens Testaankoop groener voor dan ze zijn

REPORTAGE Vanessa (47) sluit voor het eerst haar B&B in Spanje in hoogsei­zoen: “Elke dag moeten we 1.000 liter water bijpompen in het zwembad”

De zomers van de toekomst worden heter en droger. Hoe zal dat de traditionele zwembad-vakantie in het zuiden beïnvloeden? In Andalusië sluit de Vlaamse Vanessa (47) haar B&B in volle hoogseizoen om water te sparen. “Onze watertank moet in juli en augustus bijvullen, om in het najaar niet droog te vallen.” De gasten in lente en najaar worden ook vriendelijk gevraagd te douchen en géén bad te vullen. “Elk jaar groeit het begrip, nu ze voelen hoe krukdroog het landschap wordt."