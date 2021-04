Grammaticaregels versoepeld: deze taalfouten zijn wel juist

Taalpuristen zullen het misschien niet graag horen, maar de grammaticaregels zijn na 24 jaar opnieuw aangepast. In de nieuwe versie van de Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS) wordt komaf gemaakt met enkele oude grammaticaregels. Zo is ‘groter als’ bijvoorbeeld niet fout in een informele context, zo valt er te lezen. Een overzicht van de versoepelingen.

De ANS, de grote maatstaf voor de Nederlandse grammatica, is voor het eerst in 24 jaar aangepast. Het referentiewerk werd in 1984 gepubliceerd en werd enkel in 1997 al eens aangepast. Nu bleek onze taal opnieuw aan herziening toe. Belangrijk om te benadrukken is wel dat de ANS vooral de bestaande grammatica beschrijft zoals ze in schrijf- en spreektaal wordt gebruikt, en niet voorschrijft hoe de grammatica gebruikt moét worden.

‘Groter als’

Voortaan mag je bijvoorbeeld zeggen dat ‘Jan groter is als Marc’, terwijl dat vroeger altijd ‘groter dan’ moest zijn. “In de praktijk komen beide varianten al heel erg lang voor”, zei linguïst Timothy Colleman (UGent) in ‘Nieuwe Feiten’ op Radio 1. “Taalkundig gezien kan je dan ook niet zeggen dat het ene beter is dan het andere.”

‘Hij heeft nooit geen geld’

Nog een regel die wordt aangepast: de dubbele negatie. Een zin als ‘Hij heeft nooit geen geld’ werd bijvoorbeeld vroeger als fout beschouwd, omdat je met ‘nooit’ en ‘geen’ een dubbele negatie kreeg. Voortaan zijn in spreektaal dus zowel ‘Hij heeft nooit geld’ als ‘Hij heeft nooit geen geld’ correct volgens de ANS.

‘Een hele grote neus’

De ANS heeft ook het bijwoord herbekeken. Zo kan je nu ook zeggen dat iemand een ‘hele grote neus’ heeft in plaats van een ‘heel grote neus’. “De traditionele grammaticale regel zegt dat je bijwoorden nooit mag verbuigen”, vertelt Colleman. “Maar in de praktijk hoor je al eeuwen ‘een hele grote neus’. Daar is niets verkeerd mee.” Voortaan mag je sommige bijwoorden dus wel verbuigen, maar dat geldt niet voor alle bijwoorden. ‘Een erge leuke man’ in plaats van ‘een erg leuke man’ blijft nog altijd fout.

‘Ik heb hen een boek gegeven’

Ook het onderscheid tussen ‘hen’ en ‘hun’ vervaagt in de nieuwe versie van de ANS. Vroeger was enkel een zin als ‘Ik heb hun een boek gegeven’ correct, maar voortaan mag je ook ‘Ik heb hen een boek gegeven’ zeggen. “In de spreektaal heeft vrijwel nooit iemand zich aan die regel gehouden. Dan kunnen de regels zeker wat soepeler”, aldus Colleman.

Volgend jaar zal de ANS nog enkele veranderingen doorvoeren. Hieronder vind je enkele van de belangrijkste regels die nu al versoepeld zijn.

Dit is niet langer fout ‘Groter als’: in een informele context moet dit kunnen. ‘Hen’: ‘Ik heb hen een boek gegeven’ kan voortaan. Vroeger moest dat altijd ‘Ik heb hun een boek gegeven’ zijn. Dubbele negatie: ‘Hij heeft nooit geen geld’ is geen taalfout meer in spreektaal. Opgelet: in schrijftaal blijft de dubbele negatie wél not done. Een ‘hele’ grote neus: sommige bijwoorden mogen we nu wel verbuigen. ‘Een hele grote neus’ is nu even correct als ‘een heel grote neus’. Alle regels vind je op de website van de Algemene Nederlandse Spraakkunst.

