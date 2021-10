Graffiti van overheidsgebouwen verwijderen kost overheid 70.000 euro

Antwerpen Bart De Wever niet onder de indruk van ultimatum Egbert Lachaert: “Als u stil bent, hoort u mijn knieën knikken van de schrik”

17 oktober “Als u stil bent, hoort u mijn knieën knikken van de schrik”: burgemeester Bart De Wever (N-VA) is allerminst onder de indruk van het ultimatum dat Egbert Lachaert hem stelde. “Wat hij vraagt, is nonsens”, zei hij in Wakker op Zondag (ATV) over de heisa rond de schepenwissels in Antwerpen. In De Zevende Dag’ (VRT) gaf De Wever aan dat het hem elke dag ietsje minder kan schelen als Open Vld uit de coalitie zou stappen.