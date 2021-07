Graffiti op treinen kostte NMBS ruim 6 miljoen euro in 2020

Spoorwegmaatschappij NMBS heeft vorig jaar ruim 6,15 miljoen euro moeten uitgeven om graffiti op te verwijderen die op treinen was gespoten. Dat was 800.000 euro meer dan in 2019, zo blijkt uit het antwoord van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) op een parlementaire vraag van Frank Troosters (Vlaams Belang).

Het “security operations center” van de NMBS kreeg vorig jaar 101 oproepen voor graffiti op treinen en 147 oproepen voor andere feiten van vandalisme. Het totale aantal oproepen - 248 - lag in lijn met de jaren voordien. De kostprijs om graffiti van de treinen te verwijderen steeg wel, tot ruim 6,15 miljoen euro. In 2019 was dat 5,34 miljoen euro. Daar kwam nog eens ruim 1,2 miljoen euro bij om beschadigingen door vandalisme te herstellen.

De tijd die nodig is om graffiti te verwijderen, hangt af van het oppervlak van de graffiti, maar ook van het soort verf dat is gebruikt en de leeftijd van de graffiti, zegt minister Gilkinet. De NMBS kan gemiddeld vier vierkante meter per uur verwijderen.

Er waren voorts ook 536 meldingen van graffiti of vandalisme in treinstations. Ook dat aantal ligt in lijn met de voorgaande jaren. De kostprijs van die feiten is niet bekend, omdat “de kosten voor het herstel van dit soort schade deel uitmaken van de totale middelen voor het onderhoud van de stations”.

Gilkinet laat nog weten dat de agenten van Securail 329 processen-verbaal opstelden voor vandalisme in 2020. Dat waren er fors meer dan in 2019 (225 pv’s), volgens Gilkinet een gevolg van de coronacrisis die leidde tot minder reizigers. “Aangezien Securail-agenten minder vaak werden opgeroepen voor interventies in verband met reizigers, concentreerden zij zich meer op eigendomsdelicten”, aldus de minister.