Graanprijs staat historisch hoog: loont het voor Vlaamse boeren om te switchen naar tarweteelt en kan dat zomaar?

Jonge bestuurder (25) komt om het leven bij ongeval in Floreffe

In Floreffe, in de Waalse provincie Namen, is een 25-jarige bestuurder overleden na een verkeersongeval dat zondagavond omstreeks 22.30 uur plaatsvond. Dat heeft de brandweer van de zone Val de Sambre bevestigd. Het ongeval gebeurde op de N90. Om onbekende reden verloor de jongeman de controle over zijn voertuig waarop hij de middenberm en een verlichtingspaal raakte. Hij werd uit zijn auto geslingerd en stierf ter plaatse.

12:56