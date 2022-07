Graanakkoord tussen Oekraïne en Rusland zal brood niet meteen goedkoper maken: “Mogelijk stijgt de bloemprijs nog door de inflatie. Dan zitten er volgend jaar net nieuwe prijsstijgingen aan te komen”

Toen de graanprijs op de wereldmarkt verdubbelde door de Russische invasie in Oekraïne, zaten de prijzen hier mee in de lift. Ook al halen de Vlaamse maalders hun graan niet in Oekraïne. “Onze bakkers betalen nu praktisch dubbel zoveel voor hun bloem als eind vorig jaar”, weet Eddy Van Damme van Bakkers Vlaanderen.

Maar hij is er nog niet zo zeker van dat de prijs voor bloem hier te lande de trend naar beneden eveneens zal volgen. “Door de inflatie zullen de maalders hun arbeiders vanaf nieuwjaar acht tot tien procent meer moeten betalen. Mogelijks wordt die gestegen loonkost doorgerekend. Ik hoop van niet, want de bakkers moeten de lonen van hun winkelbedienden en arbeiders ook indexeren. Bovendien zagen ze hun stroomfactuur verdubbelen, en gingen de gasfacturen maal drie of maal vier. Dat weegt bij bakkers nog meer door dan bij gezinnen, de meesten hebben ovens die op gas werken en die moeten het hele jaar heet staan. Veel bakkers hebben de broodprijs in het voorjaar al eens optrokken, die schommelt nu tussen de 2,75 en 3 euro. Als de bloemprijs niet naar beneden gaat, zit er tegen begin volgend jaar een nieuwe prijsstijging aan te komen”, voorspelt Van Damme. “Het zou al een stap in de goede richting zijn als we die alsnog kunnen afwenden”.