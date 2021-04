Gouverneur Decaluwé wil terrassen open en spreekt van coronamoeheid bij bevolking én politie: "Het vat is op bij de mensen”

De gouverneur van Luik zal zich niet verzetten als restaurants en cafés hun terrassen opnieuw openen op 1 mei, ongeacht wat het Overlegcomité daarover beslist. De gouverneur van West-Vlaanderen, Carl Decaluwé (CD&V), benadrukt in een reactie daarop dat een gouverneur moet volgen wat het Overlegcomité zegt, met of zonder goesting . “Aan de andere kant heb ik ook liever dat samenkomsten van mensen gecontroleerd buiten gebeuren”, zegt hij. “De terrassen kunnen ons helpen daarbij.”

Gouverneur Carl Decaluwé kijkt vooral naar het “algemeen mentaal welzijn” van de bevolking als hij denkt aan het nakende Overlegcomité, zo legt hij dinsdag uit in een gesprek met HLN LIVE. “Je voelt: het vat is op. We moeten dus op één of andere manier de zaak zien te kanaliseren.”

Evenwicht

Volgens de gouverneur is er niet alleen coronamoeheid bij de bevolking - “je moet maar op straat komen of je ziet overtredingen” - maar ook bij bijvoorbeeld de politie. “Er is handhavingsmoeheid bij velen”, zo formuleert hij het. Decaluwé heeft daar ook begrip voor. “Dat is nu al maanden dat men non-stop hard aan het werken is in vaak ondankbare omstandigheden.”

“We moeten naar een goed evenwicht zoeken tussen enerzijds coronaproof zijn en anderzijds dat we toch meer aandacht hebben voor het mentaal welzijn van de mensen”, stelt de gouverneur. “Dat is in feite mijn oproep.” Volgens hem is het “zoeken naar wat de bevolking nog aanvaardt”. “Ik denk dat we daar op een subtiel evenwicht zitten.”

Quote Iéts toelaten, corona­proof. In andere landen kan het. Dat moet ook hier kunnen. Provinciegouverneur Carl Decaluwé

Stoom van de ketel

“We zijn de laatste tijd een beetje gered geweest door het slechte weer”, werpt Decaluwé op. “Maar als het straks mooi weer is, dan is het opnieuw van dat en komen de problemen terug”, verwijst hij naar oncontroleerbare samenkomsten tussen mensen. “We moeten daar echt op voorbereid zijn. Een maximale spreiding van de bevolking... En ook iéts toelaten, coronaproof. In andere landen kan het. Dat moet ook hier kunnen.”

Volgens Decaluwé zijn de huidige coronacijfers niet goed. “We zitten nog op een hoger plafond. Maar er is een groot verschil tussen realiteit en theorie”, zo betoogt hij. “De bevolking volgt minder en minder en is ook niet meer gemotiveerd om de maatregelen op te volgen. De vraag is: wat doe je dan?”

“Dan denk ik dat het beter is om te kanaliseren en een beetje stoom van de ketel te laten, dan denken dat men theoretisch goed bezig is maar dat in de praktijk het gat met de theorie groter en groter wordt. Dat kan echt niet de bedoeling zijn. En dat is waarschijnlijk ook de reden dat de cijfers niet op een spectaculaire manier dalen.”