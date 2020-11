Gouverneur Cathy Berx reageert cynisch op koopzondag in Antwerpen: “Ik hoop dat de mensen niet komen en dat het hard gaat regenen”

Gisteren was het op de Meir in Antwerpen al over de koppen lopen en vandaag is er dan nog een koopzondag. “Het is cynisch en onbegrijpelijk”, reageert ze bij VRT NWS. “Ik kan enkel hopen dat als het nu niet onmogelijk is gemaakt door de burgemeester, dat mensen zelf zo wijs zijn om er niet heen te gaan. Ik kan maar hopen dat het heel slecht weer wordt en dat het heel hard begint te regenen zodat de mensen hun plannen bijstellen”, zegt Berx.