Gouverneur Cathy Berx over PFOS-vervuiling: “Oosterweelwerken moeten niet worden stilgelegd”

CD&V-voorzitter Joachim Coens wil werken Oosterweel stilleggen zolang er geen duidelijk­heid is over de PFOS-vervuiling

26 juni CD&V-voorzitter Joachim Coens wil de werken aan de Oosterweelverbinding tijdelijk stilleggen zolang er geen duidelijkheid is over de PFOS-vervuiling. Dat heeft hij gezegd in De Ochtend op Radio 1. “Eerst moet onderzocht worden of er een risico is voor de volksgezondheid. Pas dan kunnen we verdergaan. Gezondheidsrisico’s kunnen we ons niet permitteren. We gaan de gezondheid van de mensen niet op het spel zetten.” N-VA-voorzitter Bart De Wever noemt het idee een “dramatische vergissing”.