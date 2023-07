Gouverneur Cathy Berx over illegale raveparty: “Tientallen feestvierders wouden niet vrijwillig vertrekken, zij kunnen administratief worden aangehouden”

Met deze app bespaar je op je stroom- en gasfactuur

Is het nu je koelkast of wasmachine die opvallend veel energie verbruikt? Of is er iemand in huis die toch wat vaker het licht laat branden? Energieleverancier Eneco lanceert een opvallende app waarmee klanten inzicht krijgen in de grote verbruikers in huis. En dat zonder specifieke of afzonderlijke meettoestellen. Alleen een digitale meter volstaat.