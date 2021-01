Gouverneur Cathy Berx: “Cijfers zijn veel slechter dan we te horen krijgen”

Antwerps provinciegouverneur Cathy Berx (CD&V) maakt zich zorgen over de evolutie van de coronacijfers. "De cijfers op het terrein zien er veel slechter uit dan de cijfers die we te horen krijgen", zei Berx in de coronacommissie van de Kamer. "Er broeit wat. We houden ons hart vast".

Sluimeren er onder de huidige coronacijfers signalen voor een derde golf? Aan de oppervlakte lijken de cijfers relatief stabiel. Zo was er vandaag nog sprake van een daling van het aantal besmettingen (-6 procent). Maar Vlaanderen noteert een lichte stijging (+2 procent). En voor het eerst in meer dan een maand is er ook opnieuw een toename in het aantal ziekenhuisopnames (+3 procent).

"We zitten in een spannende fase", zei Antwerps provinciegouverneur Cathy Berx vrijdag in de coronacommissie van de Kamer. "Er zit een groot verschil op de cijfers die we te horen krijgen en de cijfers op het terrein. Die cijfers zien er veel slechter uit. We zitten met uitbraken in woonzorgcentra en scholen en we zitten met de Britse variant".

"Kortom, er broeit wat. We houden ons hart vast", aldus Berx. "Het ergste wat nu kan gebeuren, is een nieuwe sterke stijging. Dat zou impliceren dat mensen op het terrein niet alleen hun tijd moeten steken in het testen maar ook opnieuw meer in het verzorgen van patiënten en dat zou het hele opzet van de vaccinatiecampagne bemoeilijken".