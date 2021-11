Google investeert half miljard in uitbreiding Waals datacenter

Google investeert meer dan 500 miljoen euro in de uitbreiding van de bestaande datacentersite in het Henegouwse Saint-Ghislain. De Amerikaanse internetreus bevestigt ook dat hij een terrein gekocht heeft in Farciennes, nabij Charleroi. Daar kan in de toekomst nog een datacenter komen. Op dit ogenblik zijn er nog geen bouwplannen.

Sinds 2007 heeft Google zowat 2,3 miljard euro geïnvesteerd in zijn datacenter en de bijhorende infrastructuur in België, klinkt het donderdag in een persbericht. Met de nieuwste investering erbij, geeft dat een totale investering van bijna 3 miljard euro.

"Het engagement van Google in België is rotsvast", aldus Frédéric Descamps, de data centre facilities manager. "We zijn fier dat we België al meer dan tien jaar onze thuishaven mogen noemen, en hopen dat dat nog vele jaren zo blijft.”

"België speelt in Europa een leidende rol als het gaat om de uitbouw van de groeiende digitale economie die heel wat nieuwe jobs creëert", voegt premier Alexander De Croo (Open Vld) eraan toe in het persbericht. "Om onze voortrekkerspositie te behouden, moeten we de digitale innovatie voortdurend blijven transformeren en versnellen. Infrastructuur zoals de Google-datacenters is hierbij essentieel.”

400 werknemers

Google stelt in Saint-Ghislain zowat 400 mensen te werk. het gaat om voltijdse medewerkers of mensen in onderaanneming. Daar komen nog de bouwvakkers bovenop die de nieuwe datacenters bouwen of omvormen.

Dat aantal kan in de toekomst nog oplopen indien er op het terrein van 51,8 hectare in Farciennes en het naburige Aiseau Presles een bijkomend datacenter zou komen. Google wil met de aankoop zijn "opties veiligstellen" om de datacenters in Europa verder te blijven uitbreiden, klinkt het. De site was eigendom van IGRETEC. Die intercommunale zal een partnerschap aangaan met Google om de basisinfrastructuur te voorzien, indien de internetreus beslist er een nieuw datacenter neer te poten. Momenteel zijn er geen bouwplannen.