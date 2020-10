Google blokkeert advertenties voor sites en video's die zwarte Piet verheerlijken

Overspelig koppel staat terecht voor poging tot gifmoord op echtgenoot: minnaar kon via webcam volgen hoe liefdesri­vaal vergiftigd werd

20:55 Ze was haar man liever kwijt dan rijk. Maar in plaats van gewoon de scheiding aan te vragen, bedisselde Veerle (36) samen met haar minnaar Olivier (28) een plan om haar echtgenoot uit de weg te ruimen. Op een avond draaide ze zaadjes van de Engelentrompet, een giftige plant, in zijn soep. Daarna liet ze haar minnaar via de webcam meekijken hoe haar man op de zetel lag te creperen. In de rechtbank van Leuven werd gisteren twaalf jaar cel geëist voor de vrouw en tien jaar voor haar minnaar.