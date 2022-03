Golf van solidariteit: #PlekVrij boekt groot succes met meer dan 8.000 beschikbare plaatsen na amper 48 uur

Vlaamse overheid gaat lokale besturen ondersteu­nen in opvang gevluchte Oekraïners

Een lege sporthal, onbezette hotelkamers of extra ruimte in het gemeentehuis: de Vlaamse regering vraagt in een brief aan de lokale besturen om in te kaart te brengen waar ze eventueel Oekraïners kunnen opvangen. Prognoses wijzen namelijk uit dat grote groepen mensen uit het door oorlog getroffen Oekraïne volgende week al in België en Vlaanderen kunnen aankomen.

17:49