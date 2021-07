Golf van solidariteit na overstromingen: “Financiële steun en vrijwilligers, dààr kunnen we veel mee doen”

“Het Rode Kruis is op dit moment al op heel veel plaatsen aanwezig om snelle noodhulp aan te bieden”, zegt Jan Poté van Rode Kruis-Vlaanderen. “We begrijpen dat iedereen nù wil helpen, de handen uit de mouwen wil steken of hulpgoederen wil doneren, maar het is raadzaam om ons eerst de concrete noden in kaart te laten brengen. Het water moet nog wegtrekken, mensen moeten nog terug naar hun huizen keren, slachtoffers moeten zelf de schade nog opmeten... Pas dan kunnen we echt gaan inventariseren. Hoeveel mensen zijn er getroffen? Wie moet voor korte of langere termijn worden opgevangen? Wat zijn materiële of psychische noden? Is er drinkwater nodig? Enzovoort. Op basis daarvan zetten we onze hulp verder.”