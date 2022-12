Gokreclame wordt bijna volledig verboden vanaf 1 juni 2023, met overgangsmaatregelen voor sportclubs

Gokreclame zal niet meer mogen op tv en radio, op websites en sociale media, in kranten en tijdschriften en op affiches in de straat. “De filosofie zal zijn dat enkel wie wil gokken en actief op zoek gaat naar informatie over kansspelen, in de toekomst nog gokreclame te zien zal krijgen”, zei Van Quickenborne eerder dit jaar in deze krant.