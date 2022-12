Gokreclame wordt bijna volledig verboden vanaf 1 juli 2023

Veertiger aangehou­den voor doodslag op 31-jarige Ken, die naast metaalde­tec­tor op akker werd teruggevon­den

De onderzoeksrechter in Tongeren heeft deze namiddag de verdachte uit de Antwerpse Kempen aangehouden en opgesloten op verdenking van doodslag op een metaaldetectorist in Rutten (Tongeren). Het slachtoffer, de 31-jarige Ken Moons uit Tessenderlo, werd maandag levenloos naast zijn metaaldetector aangetroffen in een akker in Rutten. De dertiger bleek te zijn doodgeschoten. De feiten speelden zich zaterdagavond af.

17:14