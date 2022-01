“Gokpaleizen, vermomd als krantenwinkels”: ex-gokverslaafde Dirk ziet grootste bedreiging voor kinderen en jongeren om te beginnen met gokken

Dat Bpost af wou van de krantenwinkels van dochteronderneming Ubiway Retail - 170 shops in totaal, bekend als Press Shop en Relay en vooral op strategische plaatsen in stations, luchthavens, ziekenhuizen en shoppingcentra - was sinds vorig jaar al duidelijk. Volgens Bpost hoorde de uitbating ervan niet meer tot de kerntaken van het overheidsbedrijf. Dat de koper gokbedrijf Golden Palace is, is wél verrassend - en meteen voer voor discussie. Want wat is een gokbedrijf van plan met 170 krantenwinkels? In een officieel persbericht liet Golden Palace weten dat het past binnen een plan om de activiteiten verder te diversifiëren en de krantenwinkels verder te ontwikkelen. Of dat ook betekent dat de shops er binnenkort zullen uitzien als in krantenwinkel vermomde gokpaleizen, wilde men bij Golden Palace niet kwijt. “De deal is nog niet helemaal rond. Over enkele weken geven we meer toelichting bij ons project. Maar we bewaren de onafhankelijkheid van Ubiway”, aldus woordvoerster Diane Magne. Wat die onafhankelijkheid dan wel is? “Daar kan ik geen commentaar op geven.”